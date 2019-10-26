На главную Новости мира Кемерово: 17-летний парень устроил погоню со стрельбой
Новости мираПроисшествия

Кемерово: 17-летний парень устроил погоню со стрельбой

Настоящий экшн разыгрался на улицах городе Кемерово в ночное время суток. Сотрудникам полиции пришлось гоняться за 17-летним автомобилистом.

Началось все с того, что правоохранители заметили на улице Тухачевского ВАЗ-2115, который перемещался по дорожному полотну со странными маневрами, превышая разрешенную скорость. Стражи порядка потребовали от водителя «пятнашки» остановиться, однако он проигнорировал требование сотрудников ГИБДД и решил уехать от них. После этого полицейские начали преследование. Спустя некоторое время к погоне присоединился еще один экипаж ДПС. Однако задержать лихача не удавалось. После того, как автомобили покинули пределы Березово, стражи порядка сперва произвели предупредительный выстрел, а затем выстрелили по колесам ВАЗа.

После этого лихача удалось поймать. Было установлено, что от ДПС пытался скрыться 17-летний молодой человек, у которого прав на управление машиной не было, сообщает Ваш Город.

Фото: скриншот из видео

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Охотники убили лебедя за агрессию к детям

Ростовская модель Playboy порадовала поклонников снимком в прозрачном белье

В Томской области утонул трактор: погибли двое