Кемерово: 17-летний парень устроил погоню со стрельбой

Настоящий экшн разыгрался на улицах городе Кемерово в ночное время суток. Сотрудникам полиции пришлось гоняться за 17-летним автомобилистом.

Началось все с того, что правоохранители заметили на улице Тухачевского ВАЗ-2115, который перемещался по дорожному полотну со странными маневрами, превышая разрешенную скорость. Стражи порядка потребовали от водителя «пятнашки» остановиться, однако он проигнорировал требование сотрудников ГИБДД и решил уехать от них. После этого полицейские начали преследование. Спустя некоторое время к погоне присоединился еще один экипаж ДПС. Однако задержать лихача не удавалось. После того, как автомобили покинули пределы Березово, стражи порядка сперва произвели предупредительный выстрел, а затем выстрелили по колесам ВАЗа.

После этого лихача удалось поймать. Было установлено, что от ДПС пытался скрыться 17-летний молодой человек, у которого прав на управление машиной не было, сообщает Ваш Город.

Фото: скриншот из видео