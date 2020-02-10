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Каршеринг протаранил скорую помощь и попал на видео

Накануне в Москве каршеринговый автомобиль протаранил карету скорой помощь. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ, делясь кадрами с места аварии.

Инцидент произошел на пересечении Волгоградского проспекта и Абельмановской улицы. На кадрах видно, как легковушка несется на «зеленый» сигнал светофора. Водитель не заметил выезжающую на перекресток машину скорой. В результате каршеринг на всей скорости снес авто медиков.

Как стал известно, «скорая» перевернулась, пострадал один человек. Подробности о состоянии пострадавшего уточняются.

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