Кардиолог раскрыл признаки приближающейся смерти

Врач-кардиолог Анатолий Трифонов рассказал «Вечерней Москве», какие признаки могут свидетельствовать о близкой смерти пациента, страдающего заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

По словам специалиста, эти признаки буквально написаны на лице человека. За 10-15 дней до смерти у человека может появиться одышка, он будет чувствовать недомогание, испытывать внезапное чувство страха. Кроме того, кожа может побледнеть, а лицо покраснеть. Возможны потери сознание, наблюдается расширение зрачков.

При сердечной недостаточности цвет кожи меняется в сторону посинения, руки и ноги становятся холодными, у пациента могут возникнуть судороги, а изо рта пойти пена. Такие вещи наблюдаются да 1,5-2 часа до смерти человека. Помимо них у пациента могут наблюдаться отечность конечностей и лихорадка.

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В этом случае нужно немедленно обращаться к медикам, чтобы попробовать предотвратить летальный исход.