Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин

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Врач-кардиолог Ирина Мурадян сообщила, что нехватка витамина D влияет на развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы. Данный компонент может помочь вылечить артериальную гипертензию, сообщается на портале Medical Note.

«Дефицит витамина D рассматривается как дополнительный неклассический фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний», – отметила Мурадян.

Исследователи выяснили, что имеется связь между количеством витамина D и распространением инфаркта или инсульта. Установлено, что у тех, в чьем организме было низкое содержание компонента (менее 20 нг/мл при норме в 30-60 нг/мл), вышеперечисленные недуги выявляли чаще.