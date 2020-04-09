Каникулы в российских школах могут начаться досрочно

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Каникулы в российских школах могут начаться досрочно

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Министерство просвещения РФ не исключает возможности досрочного начала летних каникул в российских школах. Накануне регионам были направлены рекомендации, как организовать обучение при различных эпидемиологических ситуациях.

При стабильной ситуации рекомендуется возобновить работу детских садов с соблюдением всех профилактических мер. В неблагоприятном случае должны работать только дежурные группы численностью не более 12 человек с соблюдением мер профилактики.

Школьники при благоприятном развитии событий также смогут вернуться за парты. Однако, для этого школам необходимо обеспечить сокращение количества учащихся, поделив классы на группы и откорректировать учебный план.

В рекомендациях отмечается, что регионы могут продолжить обучение дистанционно или завершить учебный год для учащихся 1–8-х классов по результатам завершённых четвертей (триместров) и ВПР, проведённых дистанционно.

Девятиклассникам нужно будет очно сдать ОГЭ по двум предметам. Для 10 и 11 классов необходимо обеспечить получение всех необходимых знаний для успешного освоения школьной программы и подготовки к ЕГЭ.

Окончательное решение по каждой области будет приниматься на местах, сообщает сайт министерства просвещения.

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