Камеры начнут фиксировать новое нарушение ПДД

ГИБДД РФ планирует размещать на дорогах страны камер нового типа. Они будут фиксировать разговоры водителей по телефону за рулем авто.

В этом устройствам помогут Big Data и нейросети. Сейчас созданное для этого ПО тестируют специалисты. В настоящее время разработанное для этих целей программное обеспечение проходит необходимое тестирование. По данным представителей СМИ, новый вид камер разрабатывает компания «Строй Инвест Проект».

Отметим, что за разговор по мобильному телефону в РФ карается штрафом в полторы тысячи рублей. По мнению депутатов, данное наказание стоит увеличить до 5 тысяч рублей, сообщает 32cars.