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Как сохранить молодость: рецепт от диетолога

Итальянский диетолог Мануэла Мапелли считает, что сохранить молодость можно, употребляя в пищу продукты, богатые витаминами, минеральными солями и антиоксидантами. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В частности, она рекомендует употреблять в пищу овощи и фрукты синего и фиолетового цвета – виноград, чернику, баклажаны, инжир. Они содержат полифенолы, которые могут замедлить старение. 

Пойдут на пользу организму овощи и фрукты красного и оранжевого цвета – гранаты, апельсины, яблоки, морковь, помидоры, перец, тыква. Все они содержат необходимый людям каротин.

Не стоит забывать и о насыщенных жирах омега-3. Их источником могут стать жирная рыба, сухофрукты, орехи. 

– По словам Мапелли, это «драгоценный эликсир молодости всего организма», – отмечает РЕН ТВ.

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