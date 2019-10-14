Как сохранить молодость: рецепт от диетолога

Итальянский диетолог Мануэла Мапелли считает, что сохранить молодость можно, употребляя в пищу продукты, богатые витаминами, минеральными солями и антиоксидантами. Об этом сообщает РЕН ТВ.



В частности, она рекомендует употреблять в пищу овощи и фрукты синего и фиолетового цвета – виноград, чернику, баклажаны, инжир. Они содержат полифенолы, которые могут замедлить старение.



Пойдут на пользу организму овощи и фрукты красного и оранжевого цвета – гранаты, апельсины, яблоки, морковь, помидоры, перец, тыква. Все они содержат необходимый людям каротин.



Не стоит забывать и о насыщенных жирах омега-3. Их источником могут стать жирная рыба, сухофрукты, орехи.

