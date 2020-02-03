«Как собаку»: Ветерана ВОВ похоронили на дороге в Елабуге

Проживающая в Елабуге (Татарстан) женщина рассказала, что ее дедушку – ветерана Великой Отечественной войны – Ханифа Ашрапова похоронили прямо на дороге на кладбище.

При разговоре с сотрудниками издательства «Комсомольская правда» жительница Татарстана сообщила, что после смерти ветерана близким выплат на похороны не дали, потому что у мужчины в паспорте было одно отчество, а в военном билете – иное. В итоге день похорон стал ужасным событием. Работники ритуального агентства запретили хоронить ветерана на огороженном участке земли.

После этого ветерана ВОВ похоронили «посреди дороги». «Это ужас. Как собаку. У муллы, который читал нам молитву, губы дрожали от этого», – отметила внучка героя, сообщает РЕН ТВ.

Фото: КП