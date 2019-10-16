Как хранить хлеб, чтобы дольше наслаждаться его полезными свойствами

16 октября во всем мире отмечается день хлеба – «World Bread Day».

В преддверии хлебного торжества редакция «7инфо» решила вспомнить интересные факты об этом продукте.

Первый хлеб представлял из себя запечённую на костре кашицу, спустя время кашицу сменила лепешка.

В эпоху Средневековья хлеб использовался не только по прямому назначению. «Хлебные тарелки» – возле каждого сидящего за столом размещали кусок хлеба, а на него выкладывали пищу, предназначенную для употребления. После трапезы представители бедного класса «хлебные тарелки» съедали, а богачи отдавали собакам или же нищим. Хлеб служил частью столовой сервировки до XV века, пока тарелки не додумались производить из древесных пород.

А привычный хлеб в нарезке изобрел Отто Фредерик Роведдер. В конце 1920 года Отто представил миру устройство, превращающее буханку хлеба в аккуратные ломтики.

Всего в мире насчитывают более 30 видов хлеба: ржаной, пшеничный, цельнозерновой и др.

Какой хлеб полезнее?

Самым полезным считается цельнозерновой хлеб, так как он готовится из муки грубого помола, что позволяет сохранить все витамины, кислоты и микроэлементы. Цельнозерновой хлеб богат клетчаткой, улучшает микрофлору кишечника и нормализует пищеварение.

Также полезным считается чёрный хлеб. Такой хлеб готовится с добавлением ржаной муки. Хлеб из ржаной муки богат клетчаткой, полезными аминокислотами и микроэлементами. Регулярное употребление такого хлеба поможет вывести из организма токсины и даже улучшить пищеварение.

Советы по хранению хлеба

Считается, что оптимальный срок хранения изделий не должен превышать 36 часов. При этом 1,5 дня – срок хранения хлеба из ржаной муки. Пшеничные продукты не следует хранить больше суток. А для того, чтобы сохранить всю питательную ценность и вкус, стоит соблюдать определённые условия – температура до 20 градусов.

Наиболее оптимальный способ хранения в льняных мешках. Такой способ увеличивает срок хранения до 7 дней.

Хранить хлеб в холодильнике не рекомендуется – при температуре от 0 до 8 градусов хлеб становится черствым быстрее всего.

Цедра лимона, кусочек яблока или очищенная картофелина, положенные в хлебницу, помогут дальше сохранить свежесть хлеба. Эти продукты контролируют уровень влажности в контейнере.

Нарезайте хлеб не с конца, а с середины. Если сначала разрезать хлеб на две половины, и только потом от каждой отрезать по кусочку, продукт дольше сохранит свежесть.