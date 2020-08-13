Кайли Дженнер предстала перед поклонниками с обнаженной грудью

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян Кайли Дженнер, которая недавно перестала быть самой молодой миллиардершей в мире, выложила в Instagram откровенное фото, которое поразило поклонников девушки. Под фото люди стали писать красотке восторженные комментарии.

В соцсети 23-летня звезда разместила черно-белое фото, на котором позировала с голой грудью. Красоту своих форм девушка прикрыла руками. Образ Кайли дополнили черная шляпа с вуалью и кольцо, сообщает Лента.ру.

Автором откровенного фото стала украинский фотограф Саша Самсонова. Фанаты Дженнер остались в восторге от пикантной фотографии, написав кумиру, что она прекрасна и сравнив ее с королевой и богиней.