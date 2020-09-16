Кадыров прокомментировал видео, на котором чеченцы моют ноги в святом источнике при храме

В среду, 16 сентября, глава Чечни прокомментировал в своем telegram видеоролик, на котором чеченцы моют ноги в святом источнике при православном храме.

Рамзан Кадыров отметил, что произошедшее — это не просто цинизм, а полное отсутствие нравственности у тех людей.

— Но мне всегда неприятно читать, как СМИ и блогосфера придают такому событию национальный колорит. Парней сразу же назвали чеченцами, и такой посыл прошел по всем лентам новостей. В итоге, как выявила инициированная мною проверка, ребята вовсе не чеченцы, — высказался Кадыров.

Однако затем глава Республики заявил, что национальность не имеет значения, ведь такой человек не может приравниваться к какому-либо народу.

— Он действует не в рамках интереса народа. Это просто отдельно взятая личность. Понятно, что человек может совершить проступок по глупости, но в ином случае — он нелюдь без религии и национальности, — прокомментировал Рамзан Кадыров.

Глава Чечни также сказал, что такие люди должны быть обязательно наказаны по законам страны.

Напомним, совсем недавно в сети появилось видео, где кавказцы моют ботинки в святом источнике при православном храме.