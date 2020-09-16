Кадыров прокомментировал видео, на котором чеченцы моют ноги в святом источнике при храме

В среду, 16 сентября, глава Чечни прокомментировал в своем telegram видеоролик, на котором чеченцы моют ноги в святом источнике при православном храме.
Рамзан Кадыров отметил, что произошедшее — это не просто цинизм, а полное отсутствие нравственности у тех людей.
Однако затем глава Республики заявил, что национальность не имеет значения, ведь такой человек не может приравниваться к какому-либо народу.
Глава Чечни также сказал, что такие люди должны быть обязательно наказаны по законам страны.
Напомним, совсем недавно в сети появилось видео, где кавказцы моют ботинки в святом источнике при православном храме.