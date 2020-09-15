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В Калининграде чеченцы помыли ноги в святом источнике при храме

Иван Федоров
Стоп-кадр видео !В Калининграде несколько уроженцев Чечни со смехом помыли обувь в источнике при православном храме"

Не так давно в социальных сетях появилось видео, где чечены моют ноги в святом источнике, расположенном при соборе Христа Спасителя в Калининграде. Все это время молодые люди смеялись и лично снимали происходящее на камеру телефона. 

— Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим, — сказал на видео один из мужчин. 

На ролике видно, как три человека поставили ноги на ограждение святого источника и моют свои ботинки святой водой. А рядом во всю стену висит икона, на которую оператор не раз переводил камеру. 

Председатель Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев пообещал изданию «Подъем», что сотрудники разберутся с произошедшим, а участники ролика публично извинятся. Мужчина заметил, что такое поведение непозволительно для приверженцев любой религии. Рустам Тапаев также сказал, что скорее всего молодые люди сделали это не специально, ведь они не осознавали важность этого места.

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