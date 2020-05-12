Извращенец обнажился перед двумя девочками на Алтае

В суд направлено уголовное дело в отношении 56-летнего жителя Горно-Алтайска, который обвиняется в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Об этом пишет портал «Новости Горного Алтая».
Инцидент произошел 15 февраля 2020 года в торговом центре «Ткацкий-2». Сообщается, что злоумышленник умышленно обнажился в присутствии двух девочек 10 и 11 лет. Вскоре извращенец был задержан благодаря действиям продавщицы ближайшего торгового отдела, которая сообщила о случившемся в полицию.
Отметим, что мужчина признал свою вину. Его заключили под стражу на период следствия.
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