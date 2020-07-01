Известный кинокритик Антон Долин назвал пять фильмов 2000- 2020

- Advertisement -

Известный кинокритик Антон Долин в программе Михаила Козырева назвал пять фильмов, которые по его мнению отражают жизнь России в течение первого двадцатилетия двадцать первого века. В шорт –лист Долина вошли:

«Груз 200», реж. Алексей Балабанов, 2007 год;

2.«Все умрут, а я останусь», реж. Валерия Гай Германика, 2008 год;

3.«Шапито-шоу: Любовь и дружба», реж. Сергей Лобан, 2011 год;

4.«Трудно быть богом», реж. Алексей Герман, 2013 год;

5.«Левиафан», реж. Андрей Звягинцев, 2017 год.

Все ленты списка в той или иной степени отмечены наградами, как авторских, так и международных кинофестивалей. А « Левиафан» Андрея Звягинцева получил престижную премию «Золотой глобус» и был номинирован на «Оскар». Об этом пишет «Дождь».