Известная балерина потеряла четверть миллиона из-за мошенников

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Солистка балетной труппы Музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Анастасия Лименько потеряла четверть миллиона рублей. мошенники списали деньги с карты женщины.

Известно, что балерине позвонил неустановленный мужчина. Он назвал себя работником ПАО «ВТБ». Обманув собеседницу, «сотрудник банка» узнал реквизиты карты потерпевшей, а затем снял денежные средства в размере 250 тысяч рублей.

Как сообщает Пятый канал, по факту произошедшего уже начато расследование. Правоохранителям известно о том, что случай балерины не единственный в своем роде.

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