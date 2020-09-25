Избившего мать с детьми фитнес-тренера отпустили из зала суда

Задержанного по подозрению в избиении женщины с детьми в Петербурге фитнес-тренера Александра Векшина отпустили из зала суда. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Сообщается, что ранее мужчину доставили туда для избрания меры пресечения, но ее так и не избрали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Напомним, что тренер едва не сбил на переходе женщину с двумя детьми, а потом набросился на нее с кулаками. Мать сделала ему замечание, ведь эта дорога закрыта, и водитель вообще не имел права по ней ехать.

Мужчина прямо на глазах у детей схватил женщину за горло и принялся таскать ее за волосы. Подробности уточняются.