Избиение посетителя бара в Якутске попало на видео

В ночь на субботу, 11 января, в одном из баров Якутска произошло избиение одного из его посетителей. Об этом пишут «Вести». В соцсети «ВКонтакте» появилось видео с места случившегося.

На записи видно, как двое мужчин спорили, периодически начиная обниматься. В какой-то момент один из них нанес серию мощных ударов в голову оппоненту, отправив последнего в нокаут.

Известно, что пострадавший получил серьезные травмы. Сообщается, что виновник случившегося уже написал явку с повинной. Проводится проверка.