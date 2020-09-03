Instagram-обзор «И снова 3 сентября»

Сегодня только ленивый не пропиарился на песне Игоря Николаева и Игоря Крутого «3 сентября», впервые прозвучавшей в эфирах 27 лет назад.

У главного исполнителя шлягера Михаила Шуфутинского на этот день был запланирован концерт, но из-за ковидной пандемии шоу отменили.

Звезда шансона не расстроился и ещё раз обратился к хиту, сделавшему его знаменитым. На этот раз Михаил выпустил новый клип.

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Не остался стороне от 3 сентября и известный российский юморист Владимир Винокур.

В своём Instagram – аккаунте он выложил пародийный ролик на эту композицию.

Композитор Игорь Николаев пустился в лирические воспоминания, и назвал песню «3 сентября» — социальным феноменом.

«Зелёная богиня» Ирена Понарошку предалась в философским размышлениям о своём семейном положении в «день когда горят костры рябин».

А Игорь Крутой признался, что все 27 лет мучается вопросом, что стало бы, если Николаев заменил название месяца …. Но эти мысли посещают автора музыки накануне — 2 сентября.