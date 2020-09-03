Instagram-обзор «И снова 3 сентября»

Сегодня только ленивый не пропиарился на песне Игоря Николаева и Игоря Крутого «3 сентября», впервые прозвучавшей в эфирах 27 лет назад.
У главного исполнителя шлягера Михаила Шуфутинского на этот день был запланирован концерт, но из-за ковидной пандемии шоу отменили.
Звезда шансона не расстроился и ещё раз обратился к хиту, сделавшему его знаменитым. На этот раз Михаил выпустил новый клип.
Не остался стороне от 3 сентября и известный российский юморист Владимир Винокур.
В своём Instagram – аккаунте он выложил пародийный ролик на эту композицию.
Композитор Игорь Николаев пустился в лирические воспоминания, и назвал песню «3 сентября» — социальным феноменом.
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(музыка #игорькрутой стихи #игорьниколаев ) Тот случай, когда хитом стало не только название песни, но и каждая строчка текста: и «я календарь переверну», и «день, когда горят костры рябин», и «все хотят теплоты и ласки», и «ведь было всё у нас всерьёз второго сентября»… Я искренне поздравляю наше трио с моим гениальным соавтором Игорем Крутым и легендарным артистом Мишей Шуфутинским с тем, что песня, написанная нами в далёком 1993-м году, стала социальным феноменом и подарила людям такой тёплый неофициальный народный праздник — Третье сентября! @igor_nikolaev_music @igorkrutoy65 @mikhail.shufutinsky #третьесентября
«Зелёная богиня» Ирена Понарошку предалась в философским размышлениям о своём семейном положении в «день когда горят костры рябин».
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Заметила, что на мой новый семейный статус люди реагируют очень по-разному. Те, кто никогда не разводился, – сочувствуют. А те, кто разводился, – поздравляют 😅 ⠀ Как сказала одна жизнелюбивая особа: «У меня было два мужа и оба – прекрасные люди. Но нынешний — самый лучший! И даст Бог, не последний» 😂 ⠀ #3сентября #яКалендарьПереверну
А Игорь Крутой признался, что все 27 лет мучается вопросом, что стало бы, если Николаев заменил название месяца …. Но эти мысли посещают автора музыки накануне — 2 сентября.
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(муз И. Крутой, ст. И. Николаев). Каждый композитор, без исключения, написав песню, мечтает о том, чтобы она стала хитом и, при этом, каждый композитор не может ответить на вопрос, как это сделать… Предопределить или, тем более, предугадать судьбу той или иной песни невозможно… В 1993 году мы с Игорем Николаевым написали песню, которую исполнил Михаил Шуфутинский. Прошло 20 лет, и вдруг эта песня стала своеобразным Гимном Третьему Сентября, а также тому, что второго всё ещё была Любовь, а вот третьего… И на протяжении последних семи лет 3-го сентября вокруг нашей с Игорьком песни возникает преприятнейший сумасшедший бум, доставляющий удовольствие, как слушателям, так и авторам… Известно, что от любви до ненависти всего один шаг, а может одна ночь… Как же прожить её, чтобы не было мучительно больно за неправильно принятое решение? Ведь Любовь это то, что толкает нас сочинять Музыку, стихи и прозу, писать картины, совершать подвиги, а иногда и преступления… А вот интересно, если бы мой Гениальный соавтор Игорь Николаев посвятил бы эти стихи 3-му ноября или 3-му декабря, мы бы точно также прославили другой день календаря, и стала бы наша песня такой же знаковой и популярной? Этот вопрос по-прежнему мучает меня, но в основном второго сентября…🍁🍁🍁 @igor_nikolaev_music @mikhail.shufutinsky @allakrutaya @olgakroutoi