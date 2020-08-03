Информация о «минировании» объектов в Москве оказалась ложной

Анонимные сообщения о «минировании» объектов в Москве не подтвердились. Об этом сообщили на канале оперативного штаба столицы.

Сообщается, что неизвестные «заминировали» все магазины сети «Ашан», несколько больниц и 50 торговых центров столицы. Кроме того, поступили угрозы взрывов на станциях метро, и в аэропортах Жуковский и Шереметьево.

На всех объектах были проведены проверки, опасных предметов оперативные службы не обнаружили.