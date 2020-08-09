Игроки «Локомотива» закатили алковечеринку перед игрой

Футболисты «Локомотива» приняли участие в вечеринке, которая проходила в честь возлюбленной их друга Владислава Игнатьева. На мероприятии присутствовали алкогольные напитки.

С алкоголем и кальяном во время вечеринки заметили Игнатьева, Миранчука, Магкеева. Уточняется, что на одном из видеороликов стало ясно: Магкеев находился в состоянии сильного опьянения.

Как сообщает РЕН ТВ, по факту инцидента комментарий дат председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков. По его словам, он не следит за футболистами и не знает об их похождениях.