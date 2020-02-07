Хозяин внедорожника Toyota избил водителя скорой в Туле

Жители Тулы рассказали о конфликте между водителем скорой и владельцем премиального внедорожника Toyota Land Cruiser.

Уточняется, что врачи прибыли по вызову на улицу Колетвинова. Медики вышли из салона микроавтобуса и отправились к пациенту, а шофер остался их ждать около авто. Через некоторое время к водителю скорой подошел водитель Toyota Land Cruiser и грубо призвал освободить проезд. Однако водитель кареты скорой помощи ответил собеседнику отказом и пояснил, почему не будет отъезжать. После этого агрессивный владелец внедорожника избил шофера микроавтобуса.

По факту случившегося уже начата проверка. Известно, что у потерпевшего серьезных повреждений нет, сообщает МК Тула.