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Максим Чумаченко, хозяин котов, которые погибли при транспортировке из Нью-Йорка в Москву, дал интервью телеканалу РЕН ТВ, в котором раскрыл детали случившегося.

По его словам, он вылетел в Россию 22 января рейсом авиакомпании «Аэрофлот». В столице у него была пересадка до Софии. Мужчина занимается авиаперевозками домашних питомцев. Однако в этот раз он взял с собой личных кошек породы американский колор-пойнт.

В аэропорту Шереметьево выяснилось, что две кошки погибли, третья получила обморожение лап. Он требует наказать виновных в случившемся. При этом у него нет претензий к самой авиакомпании.

В «Аэрофлоте» пообещали приложить все усилия, чтобы виновные в гибели животных грузчики были привлечены к ответственности.
Фото и видео – РЕН ТВ

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