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Хэллоуин по-тюменски: Автолюбитель возил в машине «труп»

В Тюмени проводится проверка по факту поведения одного из автомобилистов. Дело в том, в Хэллоуин мужчина возил в своем Mercedes «труп».

В канун праздника их багажника иномарки торчали «ноги» в джинсах и кроссовках. Однако такую шутку оценили далеко не все. Местные жители пожаловались на шутника правоохранителям. К его дому ночью приехали полицейские, которые попросили открыть автомобиль, так как есть подозрение, что в багажнике универсала находится мертвый человек.

Об инциденте рассказал сам шутник. Он отметил, что в его двор приезжали сотрудники ОМОН, сообщает Уральский меридиан.

Фото: Сергей Смагин

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