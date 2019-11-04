Хэллоуин по-тюменски: Автолюбитель возил в машине «труп»

В Тюмени проводится проверка по факту поведения одного из автомобилистов. Дело в том, в Хэллоуин мужчина возил в своем Mercedes «труп».

В канун праздника их багажника иномарки торчали «ноги» в джинсах и кроссовках. Однако такую шутку оценили далеко не все. Местные жители пожаловались на шутника правоохранителям. К его дому ночью приехали полицейские, которые попросили открыть автомобиль, так как есть подозрение, что в багажнике универсала находится мертвый человек.

Об инциденте рассказал сам шутник. Он отметил, что в его двор приезжали сотрудники ОМОН, сообщает Уральский меридиан.

Фото: Сергей Смагин