Харатьян высказался об алкоголизме Ефремова

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Актер Дмитрий Харатьян прокомментировал ситуацию, сложившуюся в жизни его друга Михаила Ефремова. Напомним, что раньше актеры вместе снимались во многих фильмах. А совсем недавно Ефремов устроил смертельное ДТП, будучи пьяным за рулем своего внедорожника.

Как сообщает KP.RU Харатьян отметил, что Ефремов честный, порядочный и добрый человек. При этом Дмитрий считает, что Михаил очень зависим от алкоголя. Харатьян подчеркнул также, что ранее тоже страдал от воздействия спиртных напитков, но смог перебороть свое влечение и вернулся к важной жизни. В своем интервью Дмитрий Харатьян выразил сожаление тем, что не смог стать примером для Ефремова.

Кроме того, Харатьян отметил, что у Ефремова сейчас наступило время переоценки и пресечь свою тягу к алкоголю. Дмитрий считает, что его друг будет теперь всю жизнь нести тяжелый крест.