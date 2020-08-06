Грудь Эмили Ратаковски едва не выпала из купальника на пляже

Знаменитая модель Эмили Ратаковски снова покорила фанатов своими формами. На тот раз девушка сфотографировалась в таком миниатюрном бикини, что ее грудь едва не вывалилась оттуда. Фото красотка выложила в Инстаграм.

Эмили позировала на пляже в купальнике и на фоне леса в топе и джинсах. Размер бикини был столь мал, что все внимание поклонников оказалось обращено на упругую грудь девушки, шикарные линии тела и подтянутый животик.

После просмотра откровенных фото фанаты Эмили пришли в восторг. Они стали писать Ратаковски комплименты.