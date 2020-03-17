Госпитализирована девочка, которая два дня жила с трупом матери

В Москве в больницу доставлена годовалая девочка, которая два дня провела в квартире с телом умершей мамы. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

По предварительным данным, у ребенка голод, слабость и стресс. Дальнейшая судьба ребенка пока неизвестна.

Трагедия произошла в одном из домов на улице Партизанская. Сестра 27-летней девушки начала волноваться за нее, и ее муж пошел проведать родственницу. Он обнаружил тело с множеством гематом. Вероятно, она могла умереть от побоев, нанесенных ее сожителем. Его задержали.

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