«Город после атомной бомбежки»: казанец показал изуродованные деревья

Проживающий в Казани мужчина возмутился действиями сотрудников коммунальных служб. Он показал на видео остриженные ими деревья на улице Гаврилова, отметив, что облагораживание привело к печальному финалу.

Мужчина заметил, что коммунальщики просто изуродовали деревья, а также назвал их отсталыми людьми. Гражданин заявил, что в городе, где не хватает зелени, ведется «варварская обрубка деревьев», а сам город будто «после атомной бомбежки!».

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В Сети отзыв казанца вызвал резонанс. Местные жители разделились на два «лагеря»: одни поддержали мнение автора поста, другие отметили, что обрезка и кронирование деревьев являются полезными, и в увиденном нет ничего плохого, сообщает Вечерняя Казань.

Фото и видео: Соцсети