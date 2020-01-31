«Город после атомной бомбежки»: казанец показал изуродованные деревья

Проживающий в Казани мужчина возмутился действиями сотрудников коммунальных служб. Он показал на видео остриженные ими деревья на улице Гаврилова, отметив, что облагораживание привело к печальному финалу.
Мужчина заметил, что коммунальщики просто изуродовали деревья, а также назвал их отсталыми людьми. Гражданин заявил, что в городе, где не хватает зелени, ведется «варварская обрубка деревьев», а сам город будто «после атомной бомбежки!».
В Сети отзыв казанца вызвал резонанс. Местные жители разделились на два «лагеря»: одни поддержали мнение автора поста, другие отметили, что обрезка и кронирование деревьев являются полезными, и в увиденном нет ничего плохого, сообщает Вечерняя Казань.
Фото и видео: Соцсети