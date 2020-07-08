Гомосексуалисты устроили оргию на пляже в Нижнем Новгороде

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Гомосексуалисты устроили оргию на нудистском пляже в Нижнем Новгороде. Инцидент произошел на берегу Гребного канала, сообщает «Кстати» в соцсети ВКонтакте.

«Подвиги» гомосексуалистов засняли на видео. Ролик попал в Сеть и вызвал большой резонанс. Посетители пляжа – нудисты, а также спортсмены, тренировавшиеся на воде, были возмущены поведением похотливых мужчин.

Сотрудники «Кстати» направили запрос в пресс-службу УМВД с целью получить комментарий по ситуации, а также желая добиться проверки по факту возмутительного инцидента. Однако двое суток журналистам не отвечали.

Работники СМИ отправились на пляж и встретили там полицейских, патрулирующих общественное пространство. В разговоре с ними узнать о похождениях гомосексуалистов не удалось.