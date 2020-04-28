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Голый труп женщины обнаружили в лесу под Москвой

Алексей Агеев

Голый труп женщины обнаружили в лесу под Москвой

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27 апреля на территории населенного пункта Степанщино (Московская область) обнаружили труп женщины. Тело погибшей лежало в лесу, на нем имелись признаки удушья.
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27 апреля на территории населенного пункта Степанщино (Московская область) обнаружили труп женщины. Тело погибшей лежало в лесу, на нем имелись признаки удушья.

На месте происшествия также обнаружили одежду и банку из-под алкоголя. Все найденное изъято полицейскими.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Ведется расследование, сообщает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что священники пойманы с наркотиками под Москвой

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