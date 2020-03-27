Главврач больницы рассказал о самочувствии зараженного COVID-19 Лещенко

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Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как себя чувствует госпитализированный с пневмонией народный артист РСФСР Лев Лещенко. Доктор сообщил подробности о состоянии певца в Facebook.

По словам специалиста, состояние Лещенко оценивается как стабильное. Теперь запланирован перевод знаменитого артиста в госпитальное отделение. Эксперт сказал, что у известного пациента выявили COVID-19, а он, в свою очередь, спровоцировал пневмонию.

Лещенко действительно поместили в реанимационное отделение в первый день поступления в больницу, заявил Проценко. Однако теперь ситуация улучшилась, сообщает РЕН ТВ.