Глава Росприроднадзора Светлана Радионова провела открытый урок для студентов из Астраханской области

В начале сентября в Астрахань с рабочим визитом прилетела глава федеральной природоохранной службы Светлана Радионова. Одним из официальных мероприятий, в которых приняла участие руководитель ведомства, стала встреча со студентами астраханского вуза. Помимо учащихся, на лекции также присутствовали руководитель области И. Бабушкин и зампредседателя правительства региона М. Богомолов. Присутствующие поздравили студентов с возвращением к учебе и пожелали будущим экологам успехов в работе.

Сотрудничество с будущими экологами

Лекция прошла в стенах Астраханского государственного университета. В ходе выступления руководитель надзорной службы отметила важность реализации экологических инициатив в Астраханской области. Основные усилия должны быть направлены на восстановление экологически чистой среды в регионе. Для этих целей местные власти и Росприроднадзор намерены привлекать молодых экологов, которые в настоящее время обучаются в вузах Астрахани. Для улучшения состояния окружающей среды в ближайшем будущем будут ликвидированы многие экологически опасные объекты.

Глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования рассказала об основных целях и задачах, которые стоят перед ее ведомством. Отметила, что любой желающий может оказать помощь в улучшении экологической ситуации как в рамках отдельного региона, так и в масштабе целой страны. Однако, чтобы добиться существенных изменений в состоянии окружающей среды, Астраханской области нужны квалифицированные кадры, которые будут разрабатывать экологические проекты и программы. Поэтому Радионова Светлана пригласила будущих специалистов после учебы приходить на работу в Росприроднадзор, присоединяться к движению общественных инспекторов – использовать свои знания для улучшения экологической обстановки в родном регионе.

Встреча Светланы Радионовой со студентами в Астрахани

О главе природоохранной службы

Светлана Геннадьевна Радионова – руководитель Росприроднадзора с декабря 2018 года, главный экологический инспектор РФ. До 2018-го была заместителем главы Ростехнадзора. Окончила юридический факультет Государственной академии права в Саратове. Госсоветник Российской Федерации 2-го класса. Отмечена рядом государственных наград, в том числе Орденом Почета.