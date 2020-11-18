Глава Мордовии подал в отставку, чтобы «дать дорогу молодым»

Глава Мордовии Владимир Волков подал прошение об отставке президенту РФ. Об этом говорится на сайте правительства Республики.
Чиновник объяснил, что принял такое решение, чтобы дать дорогу молодым.
НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ
Глава Мордовии Владимир Волков подал прошение об отставке президенту РФ. Об этом говорится на сайте правительства Республики.
Чиновник объяснил, что принял такое решение, чтобы дать дорогу молодым.
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