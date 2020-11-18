Глава Мордовии подал в отставку, чтобы «дать дорогу молодым»

— Работать главой Мордовии было не только ответственно, но и интересно. И я отдавался этому делу всей душой, всеми силами. Но время идёт. Нужно давать дорогу молодым. Ещё раз от всей души благодарю каждого жителя Мордовии, всех товарищей и коллег по работе за возможность долгие годы служить республике, — сказал Волков.