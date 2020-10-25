Глава Липецка Евгения Уваркина рассказала, что делать с холодными батареями

В субботу, 23 октября, глава Липецка Евгений Уваркина рассказала жителям, как быть с холодными батареями в доме. Об этом она написала в своем Instagram.

Уваркина заметила, что к началу отопительного сезона управляющие компании отчитались о стопроцентной готовности. Никто в этом даже не усомнился, ведь ранее были проведены масштабный ремонт сетей и работы по подготовке внутридомовых систем.

— Но прошло почти шесть дней с начала отопительного сезона. Проблемы есть в 22-х липецких домах — сотни семей до сих пор вынуждены мерзнуть в своих квартирах из-за неисправностей на сетях ПАО «Квадра» и АО «ЛГЭК», — рассказала Уваркина.

Глава города заметила, что договорилась с энергетиками и коммунальщиками обрабатывать заявку в течение 4-х часов и устранять проблему в течение суток. Однако спустя несколько дней она увидела множество просроченных заявок. Именно поэтому она решила провести видеосовещание с департаментом ЖКХ, энергетиками и представителями всех управляющих компаний города.

— Если коллеги не знают, как работать, им нужно подсказать. Если не хотят — нечего было брать на себя такую ответственность. Спустя шесть дней никакие оправдания не работают, — заметила глава Липецка.

Евгений Уваркина напомнила, что если у вас есть проблемы с отоплением, то стоит обратиться в Единую диспетчерскую службу по номеру 8 800 450 48 48. Только после оформления заявки станет возможность ее обработки и быстрого устранения проблем.

Глава города также отметила, что теперь будет дважды день проверять отчетность по исполнению заявок.