Гидроцикл протаранил лодку в Тольятти: есть пострадавшие

Мужчина на гидроцикле протаранил лодку с рыбаками в Тольятти. Момент столкновения и последствия инцидента были засняты на видео.

При просмотре ролика можно заметить, как водитель гидроцикла резко меняет траекторию движения и летит в сторону лодки. Мужчины на лодке не успевают уйти от столкновения. В итоге происходит удар, гидроцикл после него отлетает восвояси.

В результате происшествия виновник столкновения вылетел с сиденья гидроцикла. Он получил серьёзный удар в грудь, но смог при помощи других участников столкновения взобраться на лодку. Затем он был доставлен на берег водоема, сообщает РЕН ТВ.