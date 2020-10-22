Гастарбайтеры изнасиловали двух школьниц на вписке в Москве

Телеканал РЕН ТВ раскрыл подробности дела об изнасиловании 14-летней девочки двумя гастарбайтерами на вечеринке в центре Москвы.

Стало известно о еще одной потерпевшей. Речь идет о девятикласснице, которая состоит на школьном учете за прогулы и около двух лет назад начала употреблять алкоголь. Инцидент произошел 18 октября в квартире на улице Чаянова.

По предварительной версии, девочки проводили время с двумя 19-летними уроженцами одной из бывших республик СССР. Молодые люди напоили подростков, после чего надругались над ними.

В полицию обратились отцы школьниц с заявлениями об изнасиловании дочерей. Подозреваемых задержали, возбуждено уголовное дело.