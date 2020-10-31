Гастарбайтер надругался над 12-летней девочкой, которая шла за сестренкой

В Москве правоохранители задержали извращенца, который надругался над 12-летней школьницей, угрожая при этом изуродовать ей лицом ножом, пишет «МК».

Инцидент произошел 29 октября возле станции метро «Рязанский проспект». Родители послали дочь за младшей сестрой, которая была на дополнительных внешкольных занятиях. Когда девочка почти дошла до здания, на нее напал злоумышленник и затащил в кусты.

«Давай все сделаем по-быстрому, а то все лицо исполосую», – крикнул незнакомый мужчина.

Когда все закончилось, он скрылся в неизвестном направлении. Испуганная девочка сразу позвонила родителям, а те вызвали полицию.

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Задержанным оказался 46-летний гражданин Азербайджана, который занимался ремонтом квартир в Москве и области. Постоянного места жительства он не имел. В настоящее время гастарбайтер свою вину отрицает, говорит, что в тот день выпил много водки и ничего не помнит.

В скором времени решится вопрос об аресте мужчины. Также сыщики проверяют его на причастность к другим аналогичным преступлениям.