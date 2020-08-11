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Новости мираПроисшествия

Гаишник угробил семью в ДТП под Самарой – СМИ

Никита Брыкин

На 54-м км трассы «Самара – Большая Черниговка» в Самарской области произошла смертельная авария. Об этом пишет портал «Kazan First».

Инцидент произошел вечером 7 августа. По предварительной информации, устроил 25-летний сотрудник отдела ГИБДД Волжского района. В результате погибла семейная пара, находившаяся в автомобиле «Hyundai Solaris». Их дети, которым нет и трех лет, сейчас находятся в больнице.

По словам брата погибшей, семья ехала к друзьям. Авто стояло на повороте, водитель пропускал фуру. Сзади в правую часть въехал «Datsun», их откинуло под грузовик.

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Суд арестовал автоинспектора 10 августа. Губернатор региона Дмитрий Азаров поручил властям взять на особый контроль оказание помощи детям погибших. Родственники малышей получат матподдержку. Решается вопрос о передаче несовершеннолетних под опеку их бабушке.

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