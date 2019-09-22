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Фура с пиротехникой вспыхнула в Комсомольске-на-Амуре

В Сети появился видеоролик, при просмотре которого можно заметить, как полыхает большегруз. Кроме того, из него же вылетают фейерверки.

Ролик был снят в Комсомольске-на-Амуре. По предварительной информации, там произошло ЧП в фуре. В грузовом отсеке автомобиля сдетонировал один из фейерверков. В результате этого машина вспыхнула, а фейерверк продолжился. Причем все это происходило на трассе.

Информация о происшествии была размещена в паблике «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети ВКонтакте. Сообщается, что водителю большегруза удалось спастись. Более детальных данных нет. Информация уточняется.

Фото и видео: «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК»

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