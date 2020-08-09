Эвелина Бледанс рассказала, на какую сумму могла бы прожить

Известная актриса Эвелина Бледанс сказала, сколько денег ей нужно, чтобы прожить целый месяц. Оказалось, что ей хватит и тысячи.
По ее словам, такой суммы денег ей хватит, потому что прожить ей помогут поклонники.
«Нас же любит народ. Нас всегда где-то покормят, приютят, оденут, выгуляют, отвезут», – объяснила Бледанс.
Она подчеркнула, что 50 тысяч рублей в месяц – это нормальные деньги для проживания. Эвелина напомнила, что в России много людей живут и не на такую сумму денег, пишет Царьград.
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