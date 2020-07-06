Эвелина Бледанс искупалась в горной реке с голым мужчиной

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Популярная актриса Эвелина Бледанс находится на отдыхе в Сочи. Там она наснимала видео и фото и поделилась контентом с поклонниками в Инстаграме, шокировав их.

Эвелина поехала в Красную Поляну. Там она искупалась в горной реке, засняв развлечение на видео. При этом она была не в одиночестве, а в компании абсолютно голого мужчины.

Такой «сюрприз» не засмущал Бледанс. Она выложила кадры в интернет и поразила своих фанатов, которые сперва не поняли, кем был оголенный человек.