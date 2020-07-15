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Ещё безопаснее и удобнее — «Ростелеком» доработал приложение «Биометрия»

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«Ростелеком» выпустил новую версию мобильного приложения «Биометрия», которое позволяет стать клиентом банка без посещения офиса. Приложение дополнено новыми функциями конфиденциальности, что сделало его еще более безопасным и удобным.

Новая версия «Биометрии» позволяет самостоятельно создавать ключ шифрования для безопасной работы приложения и передачи биометрических данных. Для этого при первом запуске «Биометрии» компания «Ростелеком» предлагает пользователю сыграть в небольшую игру, в ходе которой сформируется ключ шифрования. Также для входа в приложение потребуется установить пароль.

В приложении появился новый раздел «Уведомления», в котором отображаются история всех биометрических операций пользователя и уведомления от Единой биометрической системы. В онлайн-чате теперь можно оперативно получить ответ на любой вопрос, связанный с работой системы. Также появилась возможность оставить отзыв о работе операциониста, который регистрировал биометрию в отделении.

«Мы создали мобильное приложение “Биометрия” для того, чтобы пользователи были уверены: их личные данные надежно защищены. Приложение регулярно проходит контроль безопасности в сертификационной лаборатории, по его итогам “Ростелеком” совершенствует функции безопасности. Периодическое обновление приложения — гарантия того, что все персональных данные граждан, которые передаются через наши каналы связи, надежно защищены как от внешних, так и внутренних угроз. Мы рассчитываем, что все это сделает получение услуг с помощью мобильного телефона еще более привлекательными для населения», — отметил директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров.

Напомним, «Биометрия» — это первое защищенное отечественное мобильное приложение со встроенным алгоритмом шифрования, которое опубликовано в официальных магазинах мобильных приложений. «Биометрия» от «Ростелекома» позволяет тем, кто ранее сдал данные в Единую биометрическую систему, открыть счет, вклад или получить кредит в удобное время, даже тогда, когда отделение банка закрыто. Для того чтобы получить доступ к финансовым услугам любого банка, нужно авторизоваться на портале госуслуг и подтвердить свои данные в Единой биометрической системе, произнеся случайно сгенерированную числовую последовательность. После этого запись отправляется на сравнение с шаблоном. Если система опознала человека с вероятностью выше 99,99%, приложение сообщит об успешной проверке, и пользователь получит доступ к финансовым услугам.

Приложение доступно для скачивания в AppStore и GooglePlay. Доступ к новой версии можно получить, обновив приложение на устройстве.

Подробнее о работе Единой биометрической системы и мобильного приложения можно узнать на сайте «Ростелекома»: bio.rt.ru.

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