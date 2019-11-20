Эрик Рюф оценил влияние министерства культуры Франции на творчество театров

Министерство культуры Франции никак не влияет на творческую составляющую работы театров. Об этом рассказал генеральный администратор театра «Комеди Франсез» Эрик Рюф.

Рюфа спросили, может ли минкульт Франции как-то вмешиваться в творческий процесс «Комеди Франсез», учитывая, что они находятся в одном здании, а театр субсидируется государством. В ответ на это он отметил, что театр находится в этом здании с 1799 года, а министерство культуры — всего 60 лет.

— Среди наших театров «Комеди Франсез» получает самую значительную дотацию, но мы и самый большой театр, в котором трудится 400 человек. Генерального администратора назначает президент республики, однако мы абсолютно независимы, в частности, в выборе репертуара. Никто из министров культуры, а их при мне сменилось пять, не осмелился прийти и попросить взять в труппу его племянницу или поставить пьесу любимого автора, посулив дополнительные дотации, — сказал он.

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По словам Рюфа, ежегодный бюджет театра — €35 млн, из которых субсидии — €24 млн. Он добавил, что финансовые проблемы начинают возникать, как только залы заполняются менее чем на 90%, поэтому театру нужен постоянный успех.

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