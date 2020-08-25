Эмили Ратаковски поделилась откровенными снимками в просвечивающем топе

Знаменитая модель Эмили Ратаковски продолжает радовать фанатов своей отменной фигурой и откровенными фотографиями. На этот раз красотка выложила в Инстаграм снимки в белом просвечивающем топе и взбудоражила умы поклонников.

На фото Ратаковски позировала сидя. На ней был надет топ белого цвета, через который можно было рассмотреть всю красоту груди Эмили. Восторженные фанаты отметили, что модель очень сексуальная.

Сама же знаменитость сообщила под постом, что ее одолевает сон в понедельник. Таким образом она дала понять, что ей тяжело дается первый день недели.