«Ем-стараюсь»: Самойлова ответила критикам своей фигуры

Оксана Самойлова вместе с детьми и мужем Джиганом находятся на отдыхе в Турции. Девушка постоянно делится снимками из путешествия в своем Инстаграме. Вчера она опубликовала совместной фото с семьей, во время которого поклонники заметили, что у нее неидеальный ивот и неровные губы. Однако Оксана унывать не стала. Она ответила фолловером новыми снимками, где показала шикарные формы и шутливо высказалась о своей фигуре.

Оксана позировала перед камерой в розовом бикини, которое подчеркнуло стройность ее фигуры, плоский живот и красивые грудь и плечи. Она отметила, что радуется тому, что у нее появились «складки», а также заявила, что старается наедаться.

«Девчата вчера обрадовались, что у меня есть складки. Да что уж там, я и сама рада. Ем-стараюсь», – написала Самойлова.

Поклонники в комментариях оценили по достоинству ее ответ. Многие заявили, что у Оксаны шикарная фигура, особенно для матери четырех детей.