Елена Малышева рассказала, как уберечь сердце зимой

Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала в своем Instagram, как подготовить сердце к зиме.

Доктор дала несколько советов как для мужчин, так и для женщин. По словам Малышевой, низкой температурой для сосудов считается +10 градусов и ниже.

— Если при низкой температуре вы вышли на улицу без перчаток, то в периферических сосудах (они находятся у человека у руках, ногах) возникает спазм, — рассказала телеведущая.

У мужчин этот спазм может возникнуть в сосудах сердца, что может привести к инфаркту. Поэтому Елена Малышева предупредила мужчин об обязательном ношении перчаток и варежек.

— Женщины всегда носят их, потому что у нас руки очень быстро замерзают, а у мужчины нет. Поэтому они находятся в особой зоне риска по получению инфаркта миокарда, — напомнила доктор.

Также Елена Малышева рассказала, что вакцина от гриппа существенно снижает риск заболевания сердца.

— Если вы не хотите, чтобы вас разбил инфаркт, то сделайте прививку, — посоветовала телеведущая.