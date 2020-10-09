Елена Малышева рассказала, как уберечь сердце зимой

Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала в своем Instagram, как подготовить сердце к зиме.
Доктор дала несколько советов как для мужчин, так и для женщин. По словам Малышевой, низкой температурой для сосудов считается +10 градусов и ниже.
У мужчин этот спазм может возникнуть в сосудах сердца, что может привести к инфаркту. Поэтому Елена Малышева предупредила мужчин об обязательном ношении перчаток и варежек.
Также Елена Малышева рассказала, что вакцина от гриппа существенно снижает риск заболевания сердца.