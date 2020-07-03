Елена Летучая показала суперрастяжку

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Известная телеведущая Елена Летучая снова поразила своих поклонников. Звезда выложила в Инстаграме фото, на котором она показала, что у нее прекрасная растяжка и идеальная форма.

На снимке Елена позировала во дворе своего загородного дома. Она занималась стрижкой травы, надев черный короткий топ с глубоким декольте, а также свободные брюки. Во время выполнения нетривиальной садовой работы Летучая решила показать растяжку и высоко подняла прямую ногу. Именно в такой позе она была сфотографирована.

Поклонники высоко оценили форму телеведущей. Нашлись даже те, кто сравнил Елену с известной российской балериной Анастасией Волочковой, которая считается королевой шпагата.