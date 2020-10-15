Электричка протащила ребенка по платформе и шпалам в Подмосковье

Возбуждено уголовное дело по факту получения 13-летним ребенком серьезных травм при зажатии дверями электрички в Мытищах. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ. Опубликовано видео с места событий.

Сообщается, мальчика протащило зажатыми дверями по платформе. После этого поезд еще какое-то время волок его по шпалам и щебню.

В результате потерпевший получил страшные травмы. По предварительным данным, его лицо буквально размозжило. Мальчик доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь.