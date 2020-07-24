Экстрасенс Амбарцумян инсценировала гибель за два года до смерти

Психотерапевт-экстрасенс Анна Амбарцумян, труп которой нашли в отеле в центре Москвы, инсценировала свою гибель за два года до смерти. На такой шаг девушка решилась ради пиара.

О поступке Анны стало известно после того, как об инсценировке в одном из ток-шоу рассказали друзья погибшей. По словам одной из подруг, Амбарцумян инсценировала свою гибель и с помощью Инстаграма следила за реакцией общественности.

Подруга отметила, что поругала Анну за ее поступок, подчеркнув, что со смертью нельзя шутить. Но экстрасенс ответила, что «ради пиара можно все».

Напомним, что за некоторое время до смерти Анне поступали угрозы из-за большого долга. Кому и сколько задолжала погибшая, она не говорила, пишет РЕН ТВ.