Эксперты рассказали, почему нельзя спать раздетым в отеле

Ученые уже давно установили, что спать без одежды полезно. Зачастую люди именно так и делают как дома, так и во время отдыха, в отелях. Однако даже в самых топовых местах отдыха не стоит полностью расслабляться.

Медики уверены: спать на чужих кроватях нагишом нехорошо, потому что кажущиеся на первый взгляд чистыми кровати отелей таковыми на самом деле не являются. Стерильности в гостиничных постелях нет, вместо этого имеется большое число вредных микробов.

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Еще один фактор от экспертов – отсутствие замены для матрасов и ковров. В отелях происходит замена лишь постельного белья. Исходя из всего вышеперечисленного, специалисты призывают спать в одежде, будучи в отелях на отдыхе, сообщает Рамблер.