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Эксперты рассказали о рисках для криптовалюты Павла Дурова

Американский инвестфонд Decentral Park Capital провел исследование и пришел к выводу, что братья Павел и Николай Дуровы могут столкнуться с огромными сложностями при запуске собственной криптовалюты Gram и блокчейн-платформы TON.

По словам специалистов, в первую очередь инвесторов настораживает секретность проекта и само затишье на рынке криптоактивов. Также в конце прошлой недели риски провала идеи Дуровых увеличила приостановка Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) выпуска Gram.

Помимо этого эксперты отметили, что проект довольно масштабный, однако на данный момент точно нельзя сказать, можно ли его воплотить в жизнь.
Инвестфонд также обратил внимание на возможные политические риски этого дела, поскольку никто не захочет отдавать корпорациям весьма серьезный инструмент воздействия на рынок, как создание практически параллельной валюты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: TONны проблем: что еще грозит криптовалюте Павла Дурова

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